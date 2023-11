Diretoria, Comissão técnica e jogadores comemoram título do Vitória | A TARDE

Com a possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série B eminente, a diretoria, comissão técnica e jogadores do Vitória acompanharam a partida entre Guarani e Criciúma na Chácara Vidigal Guimarães. Após o apito final em Campinas e a certeza do troféu assegurado, a comemoração tomou conta do ambiente Rubro-Negro.

Estiveram presentes o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o diretor de futebol Ítalo Rodrigues, o técnico Léo Condé com os membros da sua comissão técnica e os atletas que participaram da conquista do clube.

Por conta do título, os jogadores foram liberados da atividade programada para quarta-feira, 15, e só voltam aos treinamentos na quinta-feira, 16, visando o duelo contra o Sport, programado para sábado, 18, no Barradão, pela penúltima rodada da competição.