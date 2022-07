Elenco do Vitória treina saída de bola visando o Ferroviário

O técnico João Burse promoveu mais um treino tático ao elenco do Vitória nesta sexta-feira, 22. Reforçado pela chegada do meio-campista Zé Vitor, apresentado também nesta sexta, o grupo trabalhou saídas de bola e marcação, além de organização tática.

Antes de ir a campo no CT Manoel Pontes Tanajura, o grupo assistiu a vídeos com análise sobre o adversário. Logo depois, os jogadores foram divididos em três equipes, com duas treinando finalização com passes, e a terceira trabalhando a saída de bola e marcação.

O técnico João Burse ainda separou dois times e promoveu um coletivo com foco na organização ofensiva e defensiva. Ao fim das atividades, os titulares ainda treinaram jogadas de bola parada com os assistentes.

Fora dos trabalhos, o lateral Iury e o atacante Rodrigão continuam na transição e são baixas confirmadas para o duelo contra os cearenses.

O Vitória enfrenta o Ferroviário, neste domingo, 24, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.