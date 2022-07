Polivalente, Zé Vitor destaca parceria com Burse para elevar o nível

A novidade na Toca do Leão é o meio-campista Zé Vitor, que reforça o Vitória na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro e foi apresentado nesta sexta-feira, 22. O jogador conhece bem o atual técnico João Burse, já que trabalharam juntos no Cianorte por três anos. A aproximação com o treinador é apontada por Zé como uma relação de parceria, e que ao lado dele o atleta "sai da zona de conforto e chega a níveis diferentes".

"É um treinador que cobra muita intensidade, que está nos treinos cobrando, nos tirando da zona de conforto, que nos faz alcançar níveis diferentes, mas que é muito parceiro", disse Zé Vitor. O polivalente jogador, de 23 anos, disse ainda que, por Burse o conhecer, sabe bem quais as funções ele pode desempenhar e ajudar o Vitória em diferentes partes do campo.

"Como eu já joguei com o João, eu posso atuar em três funções. De primeiro volante, de segundo que pisa na área, e até de zagueiro para ajudar na construção de uma linha de três", revelou.

O atleta ainda destacou que chegar ao Vitória representa o maior desafio da carreira, ele que já passou pelos clubes Três Passos, Internacional e Tombense, além do Cianorte em duas oportunidades.

"O Vitória é um time de tradição, um time de Série A, uma camisa pesada, e como é o maior desafio de minha carreira, eu escolhi vim para o Vitória", pontuou.

Titular na derrota do Cianorte para o Nova Iguaçu no último domingo, 17, Zé Vitor aponta que o ritmo de jogo é seu aliado para se adaptar e brigar pela titularidade nas quatro últimas rodadas da primeira fase da Série C. "Eu acredito que eu vim para ajudar o Vitória a conquistar seus objetivos. Eu estava jogando e já me sinto pronto e preparado", disse Zé.

O novo reforço do Vitória já fica à disposição do treinador João Burse para a partida contra o Ferroviário. O jogador teve o nome publicado, nesta sexta-feira, 22, no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e está regularizado.