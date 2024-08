Em Caxias do Sul, Vitória inicia preparação para pegar o Grêmio

Elenco do Vitória durante atividade no Sul - Foto: Reprodução / TV Vitória

O elenco do Vitória iniciou a preparação mirando o confronto direto contra o Grêmio, marcado para este domingo, 21, às 11h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A delegação desembarcou na madrugada desta sexta-feira, 19, em Canoas. Na sequência, chegou de ônibus em Caxias no final da manhã.



No turno da tarde, o grupo de jogadores realizou atividades de recuperação muscular sob a orientação do preparador físico Caio Gilli.

A preparação será concluída na manhã deste sábado, 20, no Centro de Treinamento do Juventude.

Luan Santos tem lesão confirmada pelo DM

O departamento médico do Vitória confirmou que o volante Luan Santos está acometido de uma lesão de grau 1, no musculo posterior da coxa direita. O atleta já está em Salvador e iniciou o tratamento na Toca do Leão.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Leão da Barra segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação, com 15 pontos ganhos.