Em queda livre, Vitória segue cartilha de rebaixamento no Brasileirão | A TARDE

Na última quarta-feira, 5, o Vitória perdeu uma grande oportunidade de tentar ‘escapar’ do momento conturbado vivido na temporada. Em duelo atrasado, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão da Barra ficou apenas no empate com o Cuiabá (0 a 0), lanterna da competição e que ainda não marcou gol, e chegou a marca de dois pontos conquistados, em 21 possíveis.

O desempenho ruim neste início de campeonato preocupa o torcedor, que não vê o time vencer uma partida desde o dia 31 de março, há mais de 2 meses, quando o cenário era de festa dentro do clube devido ao bom momento dentro de campo e a posterior conquista do Campeonato Baiano de 2024, sobre o maior rival, o Bahia.



Leia mais:

>> Vitória vive ambiguidade entre esperança e desalento no Brasileirão

No entanto, após a euforia da conquista do Baianão, a equipe rubro-negra enfrentou a dura realidade da competitividade da Série A do Campeonato Brasileiro, onde não conseguiu desempenhar o futebol que havia criado tantas expectativas no torcedor. O resultado? A queda de Léo Condé, treinador responsável pelo maior título da história do Vitória, a Série B de 2023, após quatro derrotas e um empate na competição. Thiago Carpini, sucessor do técnico mineiro, assumiu a equipe, e em dois jogos no Brasileirão, manteve o tabu de não vencer, com uma derrota e um empate.

Amargando a 19ª posição do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vitória tem motivos de sobra para se preocupar. Nas últimas cinco edições do Brasileirão Série A, após sete partidas disputadas, o Leão da Barra possui pontuação inferior a todas as equipes rebaixadas ao final da competição, com exceção do Coritiba, que em 2023, somava os mesmos 2 pontos depois de sete jogos.

Confira a pontuação das equipes rebaixadas nas últimas cinco edições de Campeonato Brasileiro, após sete jogos disputados na competição:

Brasileirão 2023 - Santos: 17º colocado, 11 pontos; Goiás: 18º colocado, 7 pontos; Coritiba: 19º colocado, 2 pontos; América-MG: 20º colocado, 4 pontos.

Brasileirão 2022 - Ceará: 17º colocado, 8 pontos; Atlético-GO: 18º colocado, 6 pontos; Avaí: 19º colocado, 10 pontos; Juventude: 20º colocado, 6 pontos.

Brasileirão 2021 - Grêmio: 17º colocado, 6 pontos; Bahia: 18º colocado, 11 pontos; Sport: 19º colocado, 5 pontos; Chapecoense: 20º colocado, 4 pontos.

Brasileirão 2020 - Vasco: 17º colocado, 12 pontos; Goiás: 18º colocado, 4 pontos; Coritiba: 19º colocado, 7 pontos; Botafogo: 20º colocado, 7 pontos.

Brasileirão 2019 - Cruzeiro: 17º colocado, 7 pontos ; CSA: 18º colocado 6 pontos; Chapecoense: 19º colocado, 7 pontos; Avai: 20º colocado, 3 pontos.

Favorito a queda

Trazendo ainda mais preocupação aos torcedores rubro-negros, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta o Vitória como a equipe com maior probabilidade de rebaixamento após sete jogos no Brasileirão, com aproximadamente 63,6% de chance de queda para a 'segundona'.

Publicações relacionadas