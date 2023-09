Em recuperação, Giovanni Augusto quer voltar "o mais rápido possível"

Longe dos gramados desde o dia 13 de agosto, quando sofreu uma fratura na costela, Giovanni Augusto está nas últimas semanas de recuperação e conta os dias para voltar a treinar com o grupo e ajudar o Vitória dentro de campo. Na ocasião, o meia deixou a partida contra o Ceará, pela 23ª rodada da Série B, e foi direto para um hospital em Salvador, onde foi internado.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 12, o camisa 10 do Leão disse que seu retorno não será fácil, mas que seu desejo é estar em campo para ajudar o Vitória a conquistar o acesso para a Série A e, quem sabe, o título da Série B.

“Sei que a minha volta não vai ser tão fácil. O que me deixa tranquilo é saber que tenho grandes profissionais do meu lado. Sei que voltar mesmo não 100%, mesmo com dor, para mim não vai fazer diferença. Quero estar em campo o mais rápido possível e, junto com meus companheiros, sei que vamos passar por esse momento difícil na competição. Meu foco é poder voltar o mais rápido possível a treinar para me preparar e voltar a fazer grandes jogos”, afirmou o meia.

O jogador relembrou a dificuldade que passou na noite que sofreu a fratura, pois sentia muita dor. Por outro lado, garantiu que isso é passado e que está focado em seu retorno.

“Realmente foi uma noite bastante difícil. Me lembro daquele momento, foi muito difícil pelo grau da dor que eu estava sentindo. Meu filho até hoje brinca comigo quando escuta uma ambulância, lembra da situação. Foi muito difícil, mas graças a Deus faz parte do passado, o pior já passou. Agora, estou 100% concentrado em minha volta, me recuperando muito bem e espero entrar em campo o mais rápido possível”, afirmou Giovanni.

“Para mim foi um acidente de trabalho, não vi maldade no jogador do Ceará, mas poderia ser evitado, mas na hora, no calor do jogo, acredito que ele pensou, por estar fora da posição, meio que tentar parar a jogada para recompor e acabou acontecendo. Foi sem maldade alguma, a gente já conversou, cara que tem um grande futuro pela frente, vou estar torcendo por ele. Situações que acontecem no futebol, não tem como fugir. Quero frisar que não teve maldade alguma”, completou o jogador.

A expectativa é que Giovanni Augusto esteja disponível a partir entre a 30ª e a 32ª rodada da Série B. Até lá, Léo Condé segue sem poder contar com o camisa 10 da equipe. Neste domingo, 17, a partir das 18h, o Vitória recebe o Avaí, no Barradão, em jogo da 28ª rodada da segunda divisão nacional.