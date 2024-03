"Encaminhamos", diz Condé sobre vaga na semifinal do Baianão | A TARDE

Após vencer o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, o Vitória ficou muito próximo da classificação para a semifinal do estadual. Com os três pontos somados no jogo deste domingo, 25, o Rubro-Negro chegou a 16 pontos e subiu para a segunda posição na tabela.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou a partida de sua equipe e celebrou a vaga encaminhada após cinco anos sem conseguir passar de fase no estadual.

“Nossa dificuldade maior foi encaixar a marcação no começo. Eles tiveram uma boa aproximação na saída de bola. A partir do momento que a gente adiantou o Rodrigo e dificultou a saída de bola deles, a gente começou a recuperar a bola rápido e criou algumas chances”, avaliou Condé.

“A gente conseguiu fazer o gol nos acréscimos e ganhou tranquilidade para o intervalo. Quando Osvaldo fez 2 a 0 o jogo ficou mais tranquilo, mais controlado. O adversário ficou mais exposto e a gente teve mais espaço para jogar. Conseguimos fazer jogo de aproximação, contra-ataques, até fazer o terceiro gol. Uma vitória importante. Depois de algumas temporadas a gente pode voltar a jogar a semifinal. Ainda não temos a vaga, mas encaminhamos. Esperamos resolver isso na semana que vem”, complementou.

O comandante do Vitória também explicou a escolha por PK na lateral esquerda. O jogador que começou a temporada como titular se recuperou de lesão na coxa e voltou a começar uma partida, enquanto Lucas Esteves ficou no banco e entrou no decorrer da partida.

“O PK começou a temporada como titular, jogou bem, mas infelizmente teve a lesão. Lucas foi entrando nos jogos, correspondeu e foi muito bem, principalmente no clássico. A gente teve o cuidado nesse retorno do PK, não enfrentou o Náutico e hoje começou jogando. É uma posição que o Vitória está bem servido. Daqui a pouco tem o Felipe [Vieira] voltando da lesão, um jogador que foi muito bem ano passado”, explicou o treinador.

O Vitória agora tem uma semana de preparação para a última rodada do Campeonato Baiano, quando enfrenta o Itabuna, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. A bola rola a partir das 16h de domingo, 3.