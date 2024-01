Escudo do Vitória ganha estrela no perfil oficial no Instagram | A TARDE

Na véspera da estreia oficial na temporada, o Vitória atualizou a foto de perfil da conta oficial no Instagram. Nesta terça-feira, 16, o escudo do clube ganhou uma estrela dourada referente ao título da Série B do Brasileirão no ano passado.

O clube ainda confirmou que a camisa da estreia, nesta quarta-feira, 17, contra o Jacuipense, terá a novidade dourada acima do escudo. O jogo é válido pela 1ª rodada do Campeonato Baiano e será realizado na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Vale ressaltar que, em novembro, após a conquista do título, o clube abriu votação interna entre os sócios do clube e 87% dos que votaram, decidiram pela inclusão da estrela acima do escudo do clube.