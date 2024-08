Especulado, dirigente descarta retorno ao Vitória

Rodrigo Pastana está em sua segunda passagem no Guarani - Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Após a saída Ítalo Rodrigues do cargo de executivo de futebol do Vitória, as especulações para o substituto para a função ganham força na Toca do Leão. Um dos nomes cogitados é o de Rodrigo Pastana, que teve breve passagem pelo clube em 2022.

A equipe de reportagem do Portal A Tarde entrou em contato com Pastana. Sucinto, o gestor respondeu que seguirá seu trabalho no Guarani, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não há nada disto. Sigo trabalhando no Guarani", resumiu.

Experiente, Rodrigo Pastana já trabalhou em clubes como Grêmio Barueri, Criciúma, Paraná, Figueirense, Cruzeiro, Coritiba e CSA.

Pastava já atuou na dupla Ba-Vi como diretor de futebol Ele passou pelo Bahia na temporada 2014. No Vitória, esteve na diretoria executiva quando o clube estava na Série C de 2022, onde ficou por quatro meses.