"Estamos trabalhando para melhorar o estacionamento", diz Djalma Abreu | A TARDE

Mesmo faltando uma rodada para o final do Campeonato Brasileiro Série B, pode se afirmar que a temporada do Esporte Clube Vitória já acabou, isso porque a equipe rubro-negra já carimbou sua vaga na primeira divisão de 2024, e teve o acesso coroado com o título inédito de campeão. Com o futuro definido, a diretoria do Leão da Barra tem a oportunidade de começar o planejamento para o próximo ano.



Já pensando em 2024, o vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu, esteve presente no CONFUT Nordeste, onde falou com exclusividade ao Portal A TARDE sobre o novo xodó do torcedor rubro-negro: o estacionamento.

“Estamos trabalhando para que possamos oferecer um estacionamento melhor para o torcedor, com uma estrutura superior, para que o tratamento da torcida seja cada dia melhor", afirmou Djalma.

Ainda durante a entrevista, o vice-presidente do clube reforçou que o Vitória sempre vai se preocupar em cuidar do espaço que a torcida utiliza para fazer seu churrasco e se curtir com os amigos: “Isso tem que ser preservado. É um compromisso nosso”.

De acordo com o gestor, a diretoria do clube chegou a receber algumas reclamações a respeito do estacionamento, mas por conta da falta de vagas no local: “O assunto já está sendo tratado e está sendo realizada uma terraplanagem de um espaço para mais 2 mil carros, que será concluída em aproximadamente 45 a 60 dias”.

Praticamente de férias, o elenco rubro-negro viaja para Chapecó, em Santa Catarina, para enfrentar a Chapecoense, às 17h deste sábado, 25, na Arena Condá, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B.