Ex-jogador do Vitória, Pedro Ken assiste partida na arquibancada | A TARDE

O Vitória comemorou o título de campeão brasileiro da Série B junto a sua torcida, na noite deste sábado, 18, no Barradão. E um dos torcedores na arquibancada é o ex-meio-campista Pedro Ken, aposentado dos gramados.

"Indescritível. Tive aqui em dois acessos como capitão e agora no meio da torcida. Uma emoção diferente, tenho muito carinho pelo Vitória. O clube merecia, sempre tive acompanhando, tem que ser muito comemorado. Hoje estou aqui para aproveitar esse momento com a torcida. Espero que o Vitória possa ter muito sucesso no futuro", disse o ex-jogador.

Além do Vitória,Ken passou por outros grandes clubes do Brasil, como Coritiba, Vasco , Cruzeiro e Ceará. Ele não joga desde 2021, quando atuava pelo Operário-PR. Esta é a primeira vez que ele vai ao Barradão assistir a um jogo do Rubro-Negro no meio da galera.