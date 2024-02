Ex-treinador do Vitória diz que jogador vai descansar "quando morrer" | A TARDE

O ex-jogador e atual treinador de futebol, Argel Fuchs, causou polêmica nas redes sociais, nesta terça-feira, 20. Ele se posicionou contrário à prática de poupar jogadores durante as partidas.

"Pode ter certeza de que eu não gosto de poupar jogador. Eu não vou poupar jogador. Eu sou contra poupar jogador. O jogador que estiver cansado, quando ele morrer, ele vai descansar. Nós vamos colocar o que tem de melhor", disse o treinador

A declaração de Argel aconteceu após o Caxias empatar o clássico com o Juventude pelo placar de 1 a 1, pelo Campeonato Gaúcho, nesta segunda-feira. O treinador fez sua estreia no comando da equipe grená.

Com longa rodagem na carreira, Argel Fuchs já treinou inúmeras equipes do futebol brasileiro. Entre as principais passagens, estão Internacional, Coritiba, Ceará, Figueirense e Vitória.

“Eu sou contra poupar jogador. O jogador que estiver cansado quando ele morrer ele vai descansar “ KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/JMx8iUPpUu — bru eronilda (@brucipolatto) February 20, 2024

Passagem pelo Vitória

A passagem do comandante do Leão da Barra, inclusive, foi marcada por altos e baixos. Além de conseguir escapar do rebaixamento no Brasileirão 2016, o treinador ainda foi campeão estadual invicto em 2017.

No entanto, apesar dos bons resultados dentro de campo, o time não desempenhava um bom futebol, além de acumular polêmicas nos bastidores. Após uma eliminação para o Bahia, pela Copa do Nordeste, Argel foi desligado do cargo.

Pelo Rubro-Negro baiano, o treinador participou de 42 jogos, tendo obtido 27 vitórias, cinco empates e 10 derrotas. Um aproveitamento superior a 68%.