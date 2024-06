Fábio Mota diz que Brasileirão do Vitória começa neste sábado; entenda | A TARDE

O Campeonato Brasileiro vai começar valendo para o Vitória neste sábado,1. Ao menos é o que disse o presidente Fábio Mota, durante a inauguração da Academia do Leão na quinta-feira, 30. Para ele, isso acontece porque o Leão agora vai encarar uma sequência de adversários do mesmo "nível".

“O Vitória tem uma diferença fenomenal para outras equipes em arrecadação. Sabemos que nosso campeonato é a parte. Nosso campeonato começa de verdade a partir de sábado. Teremos Atlético-GO, Cuiabá e Juventude”, disse Mota.

Leia mais:

Bahia segue sem jogos de tarde na Série A; Vitória lidera a lista

“Eu nunca iludi a torcida dizendo que vamos ser campeões. O objetivo é ir para a Sul-Americana. Não jogamos ainda com clubes do nível do Vitória. Temos um grupo que, para nosso objetivo, nos satisfaz”, completou.

Com apenas um ponto somado, ainda sem vencer e na zona de rebaixamento, o Leão da Barra tenta uma recuperação no Brasileirão após a chegada do técnico Thiago Carpini. Até então, os adversários enfrentados foram o atual campeão Palmeiras (9º), o rival Bahia (2º), Cruzeiro (6º), São Paulo (5º) e apenas o Vasco (13º) mais perto na zona da confusão.

Para chegar no objetivo citado por Mota, o Vitória precisa ficar entre as 7ª e 12ª colocações. No entanto, o desempenho dos times brasileiros nas competições sul-americanas costuma abrir mais vagas para Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.

Publicações relacionadas