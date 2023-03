Fábio Mota fala sobre chegada de reforços e novo diretor de futebol

O presidente do Vitória, Fábio Mota, falou sobre a situação do clube, nesta quinta-feira, 9. Ele participou de uma reunião com as equipes da Série B e confirmou um acordo financeiro para a disputa da competição.

Segundo Fábio Mota, o avanço que garantiu cerca de R$ 8 milhões aos clubes da Série B é consequência do trabalho do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

"Foram dois, três dias de debate. Chegamos aqui terça-feira, tivemos a primeira reunião. É uma proposta semelhante à do ano passado. Cada clube deve receber cerca de R$ 8 milhões, dividido de oito parcelas, deve dar em torno de R$ 1 milhão para cada clube. Foi uma proposta que só aconteceu pelo empenho pessoal do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues", disse Mota em entrevista ao repórter Wilton Matos, na Rádio Sociedade.

Sem executivo de futebol desde a demissão de Edgard Montemor, o Vitória deve anunciar um novo nome na próxima semana. Segundo o presidente rubro-negro, o clube está conversando com dois profissionais, que vão participar da reformulação da equipe para a Série B.

"O diretor de futebol, a gente vem conversando com dois. Acho que até segunda ou terça a gente bate o martelo. O diretor de futebol vai chegar para fazer a outra reformulação, que é no departamento de futebol. Ele chega com carta branca para fazer as modificações que ele achar que são necessárias", detalhou.

De olho no mercado, o Vitória está aguardando o final dos campeonatos estaduais para anunciar reforços. Mota destacou que já sentou para conversar com empresários de atletas que interessam ao clube. Ainda segundo o presidente, jogadores que vão deixar o Leão também já foram informados.

"A gente vai buscar agora, com a chegada do diretor, as peças necessárias para que a gente possa reforçar esse elenco, entre seis a sete jogadores, para que a gente continue no nosso planejamento de voltar para a Série A", pontuou Fábio Mota.

Questionado sobre a possibilidade de renunciar ao cargo de presidente do Vitória, Fábio Mota afirmou que segue no comando da instituição. Ele foi vítima de ameaça por rede social e pensou em sair do clube.

"O problema que aconteceu comigo está na esfera da polícia e da Justiça. Essa questão de renúncia é questão pessoal, meu mandato vai até dezembro, então não adianta eu dizer hoje, que pode mudar amanhã. Eu continuo presidente do Vitória, continuo acreditando na polícia, na Justiça, para que se possa identificar e poder fazer a justiça com essas pessoas. Vou aguardar essa questão. Se chegar lá na frente e eu ver que está comprometendo a minha família, a minha vida, aí eu tomarei novas iniciativas", contou o presidente.

Antes da estreia na Série B, prevista para acontecer em abril diante da Ponte Preta, o Vitória entra em campo para enfrentar o Campinense, no dia 22, pela Copa do Nordeste. O duelo será realizado às 21h30, no Amigão, em Campina Grande.