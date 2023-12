Fábio Mota: "recurso do naming rights será para cobertura do estádio" | A TARDE

Depois de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro e se garantir na elite do futebol nacional, o Vitória já começou o planejamento para o futuro. Na manhã desta sexta-feira, 1º, o clube anunciou uma oferta da Fatal Model que envolve pagamento de R$ 200 milhões para participar do nome do Rubro-Negro.

A proposta inclui o pagamento de R$ 200 milhões para que a empresa marcasse presença no nome oficial do clube, se tornando Fatal Model Vitória. Em entrevista coletiva, o presidente Fábio Mota explicou a situação e detalhou os processos para a construção da 'Arena Barradão'.

"O sócio torcedor vai opinar sobre a questão do naming rights, se assim for aprovado, tanto uma coisa como a outra, a gente começa a sentar com a Fatal para discutir como seria. A proposta da Fatal em 10 anos. Ficar com o nome 10 anos, aí a gente vai tentar negociar com ela que ao invés dela pagar em 10 anos, que ela pague o nome 10 anos, essa é a ideia melhor do que a gente já pensa", disse o mandatário.

Em uma segunda proposta, a Fatal Model ofereceu R$ 100 milhões para o naming rights do Barradão. Com um arquiteto já contratado, Fábio Mota afirmou que o planejamento segue acontecendo, mas que ainda pretende que o Vitória mande os seus jogos em 2024 no Barradão.

"Nós fatiamos o projeto da Arena Barradão, o arquiteto dono do projeto que foi contratado junto com Iuri, nosso diretor de patrimônio, sentaram, fizeram reuniões, vão continuar fazendo para projetar primeiro a parte da cobertura do estádio. Se assim der tudo certo, o recurso do naming rights será 100% para a cobertura do estádio, que seria o primeiro passo da Arena Barradão", continuou.

Leia mais

>>Fatal Model Vitória? Entenda proposta que pode mudar nome do clube

Questionado sobre as obras de mobilidade que facilitariam a construção da arena, Mota afirmou que tudo deve ficar pronto até o meio do próximo ano.



"A obra da duplicação já começou e a obra do estacionamento já deve ter mais de 30% dela realizada. Até o fim do ano o estacionamento deve estar pronto para que a gente possa inaugurar, são mais de duas mil vagas. Acho que a obra de mobilidade fica pronta para o meio do ano", concluiu.