Filho de Bebeto surpreende e assina com clube dos Emirados Árabes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Mattheus Oliveira, filho do ídolo do Esporte Clube Vitória, Bebeto Gama, encontrou um novo destino para sua carreira. Aos 29 anos, o meio-campista assinou um contrato de duas temporadas com o Khorfakkan, clube da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. Os valores da negociação não foram divulgados.



Nas redes sociais, Mattheus expressou entusiasmo com o novo desafio, destacando sua intenção de manter o bom desempenho das últimas temporadas. Antes de se transferir para o Khorfakkan, ele atuava pelo SC Farense, de Portugal.

"Estou muito feliz por poder ter esta experiência na minha carreira. O objetivo é dar sequência às boas temporadas que tenho feito. Vou procurar deixar a minha marca no clube”, afirmou Mattheus em sua apresentação no clube Árabe.