João Burse tem três reforços em mais um dia de treinos do Vitória

Próximo de encerrar a preparação para a partida com o ABC, neste domingo, 31, o técnico João Burse levou o elenco do Vitória a campo para um treino coletivo com bastante intensidade na tarde desta quinta-feira, 28. A notícia boa para o treinador foi o retorno de Léo Gomes, Eduardo e Rodrigão.

No campo do Barradão, o elenco foi separado em times e o treino durou 44 minutos divididos em dois tempos de 22 minutos cada. Burse exigiu bastante movimentação, pegada, e realizou algumas experiências com substituições no time considerado titular.

O Vitória ainda contou com o retorno do volante Léo Gomes, recuperado da virose, do meia Eduardo, poupado no dia anterior por cansaço, e do atacante Rodrigão, que está recuperado de um estiramento muscular, e treinou normalmente nesta quinta.

O atacante Rafinha segue em tratamento da lesão no músculo adutor e está sob observação médica, com a expectativa de se recuperar a tempo do jogo no domingo.

O Leão enfrenta o ABC neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos para a partida ainda estão disponíveis.