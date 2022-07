Vitória inicia venda de ingressos para partida com o ABC

O Vitória iniciou nesta segunda-feira, 25, a venda de ingressos para o jogo contra o ABC, neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato da Série C. Os ingressos podem ser comprados pela internet, no Shopping Capemi, Salvador Shopping e bilheterias do Estádio Barradão. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 80.

Nesta segunda-feira, 25, a comercialização é aberta ao público geral e segue até domingo, às 17h. No Shopping Capemi as vendas acontecem quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado das 9h às 16h. Pela internet, os ingressos estão disponíveis 24h até domingo, às 17h.

No Salvador Shopping, terça, quarta, quinta, sexta e sábado das 9h às 17h. Já na bilheteria do Barradão, os ingressos serão vendidos no sábado e domingo, das 10h às 17h.

Para o setor da arquibancada os preços são R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), cadeira R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Para sócios bronze, arquibancada R$ 28 e cadeira R$ 56. Já para a torcida visitante R$20 (meia) e R$ 40 (inteira).

O clube informa que crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam. Todas as crianças e adolescentes que estão dentro da faixa etária da campanha de vacinação deverão apresentar esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Crianças fora da faixa etária poderão acessar ao estádio com a presença de um responsável com esquema vacinal em dia.

Sem grades

A partida do Vitória contra o ABC, no Barradão, terá uma novidade para o torcedor. Com o intuito de ampliar ainda mais o público que irá ao estádio, o clube baiano decidiu retirar a grade do setor Rubi e reduzir o espaço para a torcida visitante, possibilitando mais rubro-negros nas arquibancadas.