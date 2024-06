Jogador pede para sair do Vitória e negocia rescisão; saiba mais | A TARDE

O Vitória já começa a se reformular visando a janela de transferência no meio de temporada, prevista para ter início em julho. Neste período, o time rubro-negro deverá contar com novos contratados e jogadores que devem deixar a equipe. Um deles, inclusive, já negocia a saída.

Contratado no início do ano como uma das referências para o setor defensivo, o zagueiro colombiano Cristian Zapata, de 37 anos, não atua mais pelo Leão. Segundo apuração do Portal A TARDE, o experiente jogador pediu para sair e negocia a rescisão de seu contrato.

Enquanto a saída de Zapata não é oficializada pelo Vitória, o defensor segue sem sequer participar dos treinamentos com o grupo no CT Manoel Pontes Tanajura. Além dele, mais despedidas devem acontecer nas próximas semanas.

Com experiência internacional em grandes clubes da Itália e Espanha, após ter atuado por Udinese, Milan, Genoa e Villareal, Zapata não conseguiu se firmar no esquema montado pelo técnico Léo Condé e, posteriormente, por Thiago Carpini.

O colombiano atuou com a camisa do Vitória em apenas seis jogos e não marcou nenhum gol. Nos últimos tempos, inclusive, ele chegou a perder a posição de reserva imediato de Camutanga para Bruno Uvini, trazido após a janela de pré-temporada.

A última partida de Cristian Zapata pelo Vitória aconteceu no dia 27 de março, quando o Leão da Barra venceu o Treze por 3 a 0, em partida válida pela Copa do Nordeste.

