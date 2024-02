Jovem promessa do Grêmio é oferecido ao Vitória; saiba quem | A TARDE

Com o acerto do meia Daniel Jr, o Vitória parece ter encerrado o ciclo de contratações nesta primeira janela de transferências. No entanto, outro jogador de meio-campo, Pedro Lucas, do Grêmio, chegou a ser oferecido ao Leão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Kaliel Dorneles. O atleta de apenas 21 anos já foi comunicado pelo clube gaúcho que não será aproveitado pelo treinador Renato Gaúcho na temporada 2024.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Pedro Lucas subiu para o time profissional em 2021, quando entrou em campo pelo tricolor gaúcho em oito oportunidades e marcou um gol.

Na última temporada, o jogador estava no Ceará, quando disputou sete partidas, entre Copa do Nordeste e Brasileirão da Série B, sem marcar gols ou dar assistências.