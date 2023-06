Lateral-direito reforça o Vitória contra o Criciúma

Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Tombense, em que sua equipe venceu por 2 a 1, o lateral-direito Zeca volta a ser uma opção para o treinador Léo Condé para atuar no próximo jogo contra o Criciúma, domingo,11, às 18h, no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de ser o dono da posição, o lateral é o capitão do time Rubro-Negro, demonstrando sua liderança em relação ao elenco do Leão e confirmando que seu retorno para a equipe titular é dada como certa. Com isso, Railan, que atuou como titular contra o time mineiro, deve retornar para o banco de reservas da equipe baiana.

O Leão da Barra lidera o Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 pontos conquistados em 11 jogos, a equipe de Léo Condé deve modificar a maneira de jogar e retornar o esquema subsituindo o esquema com três zagueiros por três atacantes, com a entrada de Zé Hugo na vaga de João Vitor.

Antes do jogo, os atletas vão treinar nesta quinta, sexta e encerra a preparação com atividade no sábado, 10, no CT Manoel Pontes Tanajura.