Léo Condé comanda penúltimo treino do Vitória com foco no Ba-Vi | A TARDE

O Vitória realizou, na tarde desta sexta-feira, 5, o penúltimo treino da preparação para o Ba-Vi que vai decidir o Campeonato Baiano 2024. No CT Manoel Pontes Tanajura, Léo Condé trabalhou estratégias com atividades técnicas e táticas.

Antes de tudo, os jogadores assistiram um vídeo preparado pelo setor de análise e desempenho. Posteriormente, no gramado, os atletas de linha realizaram o aquecimento, enquanto os goleiros fizeram atividades específicas com os preparadores.

Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho de ativação técnica em pequenos quadrados. Na sequência, Condé dividiu o grupo em dois times e levou para o campo 2 do CT. Durante cerca de 10 minutos, ele conversou com os prováveis titulares e realizou a primeira parte do tático em espaço reduzido. Os demais atletas treinaram posse de bola em campo reduzido e finalização com cruzamentos.

Leia mais: Com telão no Barradão, festa é preparada para dia de Ba-Vi na final

Leia mais: Vitória anuncia parceria que oferece cashback aos sócios +18

A última etapa do treino tático foi ministrada por Léo Condé, com ensaio de bolas paradas defensivas para as correções de posicionamento. Por fim, os titulares executaram cobranças de faltas e pênaltis. Já os outros dois grupos completaram os trabalhos com Renatinho participando de jogo em campo reduzido.

O atacante Everaldo, que não entra em campo há cerca de dois meses, voltou a sentir dores na coxa e segue em tratamento de lesão. Já o lateral Felipe Vieira fez atividades especiais com a equipe de musculação. Neste sábado, 6, pela manhã, o Vitória encerra a preparação para o duelo de volta da final do Campeonato Baiano.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para ficar com o título, o Vitória só precisa de um empate. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, o Bahia levanta a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.