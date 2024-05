Léo Condé comanda treino repleto de atividades de olho no Cruzeiro | A TARDE

O Vitória segue o seu cronograma de preparação para o jogo do final de semana, contra o Cruzeiro. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 28, no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão. No treino desta quarta-feira, 24, a comissão técnica comandou algumas atividades técnicas e táticas.

Após os protocolos pré-treino, com ativação na academia, os jogadores seguiram para o campo do CT Manoel Pontes Tanajura e foram divididos em cinco quadrantes, com grupos de três, quatro, cinco e seis jogadores em cada. Inicialmente, os atletas realizaram um aquecimento e depois foram liberados para o técnico Léo Condé, que teve uma conversa de cerca de 10 minutos com o elenco.

Na sequência, o técnico separou os jogadores de ataque para treinar finalizações, enquanto os defensores realizaram um trabalho de cabeceio com o assistente. No fim, Léo Condé revezou as três equipes formadas e orientou uma atividade de criação de jogadas e posicionamento.

O zagueiro Camutanga e o volante Dudu voltaram a treinar separados sob orientação da equipe de preparação física. Nesta quinta-feira, 25, novamente pela tarde, os jogadores seguem a programação de treinos.