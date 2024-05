Léo Condé comanda treino técnico com foco no Cruzeiro | A TARDE

O Vitória encara o Cruzeiro no domingo, 28, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o treino desta quinta-feira, 25, serviu de preparação para este confronto.

Durante a tarde, os jogadores se apresentaram, iniciaram as atividades na academia e realizaram o aquecimento em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura. Os trabalhos técnicos foram conduzidos pelo treinador Léo Condé foram de organização defensiva e finalizações.

Leia mais: Boletim médico do Vitória tem previsão de volta de Dudu e Camutanga

Nesta sexta-feira, 26, o elenco do Vitória realiza o penúltimo treino da preparação e, no sábado, 27, a delegação embarca para Belo Horizonte. A bola começa a rolar a partir das 16h.