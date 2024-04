Leo Condé lamenta resultado mas vê jogo equilibrado com Palmeiras | A TARDE

Após perder a invencibilidade de 23 jogos no Barradão na derrota para o Palmeiras por 1x0, o técnico Léo Condé procurou destacar o equilíbrio entre as equipes. Na análise do técnico, a forte marcação palmeirense e a precipitação dos jogadores rubro-negros pesaram no resultado.

"A gente lamenta o resultado, a gente nunca quer perder, mas acho que foi um jogo bastante equilibrado com algumas alternâncias", ponderou Condé. Para ele, o Vitória "pecou muito no penúltimo passe", o time estava ansioso para finalizar.

Ainda assim, Léo Condé lembrou as situações claras que resultaram nas finalizações de Alerrandro e Oswaldo, e que quase terminaram em gol. Por outro lado, o treinador destacou a eficiência do atual bicampeão brasileiro. "O Palmeiras não precisa muitas chances pra fazer o gol", disse o comandante do Leão, que viu na forte marcação adversária um ponto decisivo.

"O Palmeiras marcou muito bem, foi quase o jogo inteiro de muita marcação e a gente acabou errando mais que normalmente a gente erra". A ausência do volante Dudu, que se lesioonou ainda no primeiro tempo, também foi sentida. "Ele (Dudu) consegue tirar nosso time de trás e a gente não tem jogador com essa característica", lamenta.

Sobre as substituições que deixarm o time com quatro atacantes no final do jogo, Condé explicou: "O que a gente fez no final foi o que a gente fez no BaVi, mas cada jogo tem suas peculiaridades".