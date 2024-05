Léo Condé promove treino tático visando o Vasco da Gama | A TARDE

O plantel do Vitória deu continuidade a preparação mirando o importante compromisso contra o Vasco da Gama, marcado para este domingo, 12, às 18h30, no Estádio de São Januário, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Após um trabalho de ativação na academia, o grupo se dirigiu ao campo Bebeto Gama e participou do aquecimento comandado pelo preparador físico Diego Kami Mura Os jogadores participaram de jogos em quatro quadrados.

O elenco conversou com Léo Condé, que na sequência ministrou os trabalhos. O assistente Renato Negrão estava com uma parte que aprimorava finalizações a gol. O comandante rubro-negro aplicou o treinamento tático, onde simulou situações de jogo.

Os atletas retornam a labuta na tarde desta quinta-feira, 8, no CT Manoel Pontes Tanajura, no complexo do Barradão. O Vitória soma apenas um ponto no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Mesmo com um jogo a menos que a maioria dos times, o Rubro-Negro ainda não conseguiu vencer no certame, em quatro partidas disputadas.

