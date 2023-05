Léo Condé tem problema no gol para o jogo contra o Ituano

O técnico Léo Condé tem um problema importante para o jogo contra o Ituano, programado para sexta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O goleiro Lucas Arcanjo, peça importante da equipe na busca por uma vaga na Série A, sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Avaí, tendo que deixar a partida no intervalo. Ele será reavaliado nesta quarta, 31, e está na condição de dúvida.

O técnico Léo Condé deixou claro, em coletiva, que a primeira opção, caso Arcanjo seja vetado, é o experiente Dalton. O goleiro teve seu contrato renovado com o Leão após se destacar na campanha que resultou no acesso para a Série B, porém, nesta temporada só participou de nove jogos, sendo cinco deles no Campeonato Baiano, onde sofreu nove gols e causou desconfiança no torcedor.

"Sempre complexo para o goleiro entrar no decorrer do jogo, principalmente no momento em que a gente estava sendo pressionado pelo Avaí, mas ele não comprometeu em nada. Acho que não falhou no gol. E naturalmente, caso se não tiver como escalar o Lucas na próxima partida, provavelmente o Dalton será o substituto imediato", disse o comandante do Leão.

A outra opção é o goleiro Thiago Rodrigues, que chegou com status de reforço importante para a Série B. O "Batman" teve uma lesão no joelho e ficou de fora dos treinamentos por 15 dias. Na expectativa de ser relacionado pela primeira vez, há uma semana ele vem trabalhando normalmente, contudo está sem ritmo de jogo. O treinador rubro-negro elogiou o trabalho feito pelos preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

"Está em transição, saiu do departamento médico e já está treinando com os treinadores de goleiro. Vitória muito bem servido de goleiro, todos sabem o potencial do Dalton, ano passado foi muito bem. Aproveitar para parabenizar o trabalho feito com os goleiros do Vitória, [Itamar] Ferreira, Paulo [Musse], que dá o suporte. Yuri, também, que não tem sido relacionado, mas goleiro de grande potencial", comentou.

Léo Condé tem até o treinamento de quinta-feira, 1º, para definir quem vai ser o goleiro do time na briga pela manutenção na liderança da segundona. O Leão da Barra tem 19 pontos conquistados.