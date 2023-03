Léo Gomes quer levar espírito do Ba-Vi para o restante da temporada

O Vitória empatou com o Bahia, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, e deixou a Copa do Nordeste ainda na fase de grupos. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, 6, o volante Léo Gomes lamentou o resultado e afirmou que o Rubro-Negro poderia ter ganhado o jogo.

"A gente lamentou esse empate. Sabíamos que poderíamos ter ganho o jogo. Tivemos oportunidades, mas é situação de jogo, às vezes é um posicionamento errado, a gente acaba tomando o gol faltando 20 segundos para acabar o jogo. Acho que esses detalhes a gente tem que levar no decorrer de todo jogo, as vezes é uma falta de concentração ali, que a gente perde e acaba acontecendo isso. Não teve comemoração, nem por empate, nem por nada disso. A única coisa que a gente fez foi lamentar, porque a gente poderia ter ganhado o jogo", disse Léo Gomes.

Sem chances de classificação, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 8, para enfrentar o Ceará. O duelo será realizado às 21h30, no Barradão. Léo Gomes quer levar o espírito da equipe no Ba-Vi para este jogo e para o restante da temporada.

"É um jogo muito importante para a gente. É um clube que vai brigar na segunda divisão, sabemos que tem que fazer um jogo forte. Como eu comentei com alguns atletas, acho que a gente não pode aceitar o mínimo possível de erro nesse jogo, assim como a gente fez no Ba-Vi. É levar aquela energia do Ba-Vi para os próximos jogos", afirmou o volante.

Questionado sobre a ausência de vitórias sob o comando de Léo Condé, o atleta revelado na base do Leão afirmou que a equipe não está conseguindo controlar os resultados, mas que espera começar a Série B do Campeonato Brasileiro vencendo.

"Eu acho que o resultado a gente não consegue controlar. A gente vem se dedicando, vem tentando assimilar o máximo o trabalho do Léo Condé. Espero que na Série B, logo no início, a gente conquiste essas vitórias, para que a gente comece com o pontapé inicial muito importante para nós", projetou Léo Gomes.

Antes da estreia na Série B, diante da Ponte Preta, o Vitória vai ter um período de treinamento. Léo Gomes lamentou as eliminações no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. "É um sentimento que preocupa. Nós jogadores já conversamos e sabemos o quanto é ruim para a gente, para o clube. Espero que na Série B a gente possa dar a volta por cima", pontuou.

"Não era o que a gente queria, mas acho que dentro do que está acontecendo, vai ser importante para a gente, até para a gente tentar trabalhar um pouco mais com o Léo Condé, para que ele passe melhor a ideia de jogo, acho que vai ser importante, tanto para nós jogadores, quanto para o treinador também", detalhou o jogador.

Após a derrota para o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, o presidente do Vitória, Fábio Mota, relatou ter sido ameaçado e falou em renunciar o cargo. Léo Gomes disse que acha que o assunto já foi resolvido pelo mandatário e que o elenco torce pela permanência dele.

"Claro que a gente torce pela permanência dele, a gente sabe que é um homem de palavra. Nós jogadores temos a confiança dele, esse assunto a gente não conversa tanto, ele não passa para a gente, a gente também não procura ele para conversar sobre isso. Eu acho que é uma coisa dele, ele tem que resolver e creio que já resolveu. No mais, a gente tem que focar mesmo é dentro de campo. Os resultados não foram bons, mas podemos mudar essa chave", apontou.

Antes de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória encerra participação na Copa do Nordeste diante do Campinense.