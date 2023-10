Lesionados, lateral e volante estão vetados e não enfrentam o Tombense

O técnico Léo Condé terá os desfalques do lateral-direito Railan e do volante Matheus Trindade. Após serem submetidos submetidos a exames de imagem, os atletas foram diagnosticados com lesão muscular e estão vetados pelo departamento médico do Vitoria para o jogo contra o Tombense, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da diminuição da dor no músculo posterior da coxa esquerda, Matheus Trindade está fora de combate. Mesmo se reunisse condições de jogo, o atleta estaria fora do jogo, pois está emprestado pelo Tombense. Já Railan sentiu o adutor da coxa esquerda e segue em tratamento no departamento médico.

É provável que Dudu seja o substituto imediato na vaga de Trindade, enquanto Yan Souto assume a lateral-direita no lugar de Railan. A equipe terá mais duas sessões de treinamento antes do confronto diante dos mineiros.

A partida contra o Tombense está marcada para às 21h30, no Barradão. O Leão da Barra lidera a Segundona nacional, com 55 pontos ganhos em 29 jogos disputados. A expectativa é de casa cheia, já que mais de 15 mil torcedores confirmaram presença para acompanhar o jogo.