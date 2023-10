Líder de assistências, Osvaldo celebra: "Mais duas para conta" | A TARDE

O atacante Osvaldo foi decisivo na importante vitória Rubro-Negra frente ao Guarani por 2 a 0, pela 32ª rodada da Série B. Ele contribuiu com duas assistências para os gols marcados por Léo Gamalho e Wagner Leonardo, chegando a nove na Segundona. Ele celebrou a marca e enalteceu a festa dos mais de 27 mil torcedores no Barradão.

"Mais duas para conta e podendo ajudar. Feliz em ajudar e conquistando uma grande vitória diante do nosso torcedor. Mais uma vez quero frisar que tem tido um papel importante no Barradão. A torcida merece esses resultados que estamos colhendo aqui dentro", disse o camisa 11 a Rádio Sociedade.

Pés no chão, o experiente atacante do Vitória afirma que o objetivo está perto. Ele projeta a próxima partida contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, às 19h, da próxima sexta-feira, 20.

"O primeiro passo é conseguir o acesso. A gente sabe que estamos muito próximos. É manter o discurso de pés no chão quem sabe a gente possa encaminhar na próxima partida", comentou.

Aos 36 anos, Osvaldo chama a atenção por estar no seu auge técnico e físico, principalmente. O atacante frisa que sempre buscou cuidar do corpo e que segue trabalhando.

"Estou colhendo os frutos que plantei lá atrás, numa carreira toda me cuidando, sempre me dedicando bastante. Ainda me sinto bem. E aos 36 anos me sinto novo. Na minha cabeça, não tenho 36 anos, tenho menos. Mas estou feliz pelo momento, correndo bastante, me dedicando. O mais importante é conquistar os objetivos do clube. A gente sabe que essa equipe merece uma conquista esse ano muito grande e estamos próximos de conquistar isso", concluiu.