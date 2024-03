Luiz Adriano elogia projeto do Vitória e celebra chegada: "deu certo" | A TARDE

O Vitória apresentou na tarde desta terça-feira, 12, o atacante Luiz Adriano, de 36 anos. Experiente e com longa carreira no futebol mundial, o jogador dispensa apresentações, mas o presidente Fábio Mota fez questão de desejar as boas vindas ao novo centroavante.

“Muito feliz, esforço muito grande que fizemos para trazer o Luiz. Foi um namoro de muito tempo, mas deu tudo certo e hoje é um dia de alegria, dia de vitória. Eu quero apresentar e passar a camisa do nosso craque, que a gente tem grande expectativa para que a gente possa assim ser feliz. Bem-vindo”, disse Fábio Mota.

O atacante agradeceu o carinho do presidente, acreditou no projeto e revelou que ainda há motivação para jogar futebol e ajudar o Vitória a conquistar os objetivos da temporada. “Graças a Deus deu certo esse namoro de muito tempo. Obrigado pelo carinho e pelo esforço”, começou o jogador.

“O Vitória é uma grande equipe que tem uma torcida de massa. O projeto do clube é muito bom, chegou grandes jogadores e por isso que estou aqui hoje, vestindo a camisa do Vitória. Foi uma negociação de muito tempo, com bastante conversa. Ele me mostrou o crescimento do clube e onde o clube quer chegar e isso me fez vir”, complementou.

Regularizado e à disposição do técnico Léo Condé, Luiz Adriano pode fazer sua estreia no clássico Ba-Vi, pela Copa do Nordeste. Ele disse entender a importância do confronto e que, caso entre em campo, vai dar o seu máximo para sair com a vitória.

“Eu sei que é um clássico muito importante aqui para Salvador, que move todo mundo, como um Grenal, como qualquer outro clássico dentro do Brasil. Mexe com todo mundo. A torcida pode esperar meu máximo dentro de campo para buscar essa vitória”, disse o atacante.

Marcado por fazer cinco gols em uma única partida de UEFA Champions League, ele relembrou o momento durante a coletiva e contou sobre o carinho com o Shakhtar Donetsk, clube onde mais atuou na carreira.

“Esses 5 gols da Champions ficam na minha memória. É um clube que tenho bastante carinho”. Após o fim da coletiva, o presidente Fábio Mota resolveu fazer uma surpresa para o jogador e passou um vídeo com os gols no telão da sala de imprensa. “Chega fico arrepiado”, comentou Luiz Adriano ao rever os lances.

Antes do Ba-Vi pela Copa do Nordeste, o Vitória encara o Barcelona pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. A partida está marcada para as 16h de domingo, 17, no Barradão.