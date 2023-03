Marco Antônio projeta evolução do Vitória para o início da Série B

Depois de uma seca de sete jogos, o Vitória voltou a vencer na temporada. O Rubro-Negro derrotou o Ceará, nesta quarta-feira, 8, no Barradão, em partida válida pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Já eliminado, o Rubro-Negro se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, marcada para abril.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 9, o zagueiro Marco Antônio comemorou o resultado positivo contra o Ceará, mas lamentou que os três pontos não chegaram antes da eliminação na Copa do Nordeste.

"Vencer é sempre importante, a gente vinha buscando essa vitória, acho que principalmente o treinador. Infelizmente não ocorreu no Ba-Vi, onde a gente teve chances de poder sair vitorioso, o que seria muito importante. Acho que não modifica tanto o vestiário porque a gente não conseguiu alcançar nesse primeiro semestre os objetivos, que eram as classificações. Deixou que dá para ajustar, a gente dá para melhorar sim, tem margem para melhorar e chegar na Série B de uma forma diferente em todos os aspectos", disse.

Titular na campanha da Série C de 2022, Marco Antônio perdeu espaço neste início de temporada. Desde a chegada do técnico Léo Condé, ele está sendo utilizado como volante e recebendo oportunidades na equipe titular.

"Acho que é do processo do atleta ele passar por esse momento, mas o mais importante é que eu mantive a minha cabeça no lugar, continuei trabalhando, procurando melhorar os aspectos que eu tinha a aprimorar e infelizmente aconteceu a saída do João Burse. Após a chegada do Léo Condé, ele falou que devido aos treinamentos e ao que ele tinha visto, e por eu também já ter atuado na base como volante, ele falou que poderia me utilizar naquela posição", detalhou o zagueiro.

Marco Antônio lamentou as eliminações do Vitória neste início de temporada e afirmou que a equipe tem o objetivo de buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Acho que a gente não conseguiu de fato alcançar os objetivos. Isso gera questionamento para todos, não só para os jogadores, para a diretoria, se realmente o planejamento foi correto. O que eu posso falar individualmente é que eu sempre trabalhei firme, o grupo também, mas é um jogo de futebol e infelizmente às vezes acontece disso. Espero que a gente consiga chegar na Série B e alcançar o objetivo que é o acesso", destacou.

Na partida de ontem, cerca de 2 mil pessoas marcaram presença no Barradão e protestaram contra alguns atletas do atual elenco. Marco Antônio relatou que todos estão focados em responder as cobranças dentro de campo.

"Lógico que ninguém quer estar sendo vaiado, quer estar sendo questionado o tempo todo, mas aqui são caras homens, pais de família, caras experientes que sabem que jogar no Vitória se você não atingir os objetivos vai ter essa pressão. Foi um protesto pacífico e a torcida está no seu direito. Cabe a gente responder o quanto antes dentro de campo", pontuou.

Antes de enfrentar a Ponte Preta na estreia da Série B, o Vitória finaliza a participação na Copa do Nordeste diante do Campinense. O duelo está marcado para acontecer no dia 22, às 21h30, no Amigão, em Campina Grande.