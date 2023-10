Médico do Vitória detalha situação de quatro atletas no DM

Em reta final de temporada, o Vitória enfrenta desafios dentro de campo e também no departamento médico. Matheus Trindade, Railan, Zeca e Giovanni Augusto são baixas da equipe comandada por Léo Condé e o médico do clube Dr. Luis Filipe Daneu detalhou a situação desses quatro jogadores para a sequência da Série B.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira, 25, Dr. Daneu afirmou que na próxima semana, o capitão Zeca deve entrar na fase de transição e que Giovanni Augusto será liberado para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

“Zeca vinha de uma lesão grau 2 na anterior da coxa, até pela necessidade que a gente tinha e pela nossa tabela fizemos um protocolo acelerado e após o jogo o jogador referiu dor na região anterior da coxa. Foi feito um exame de imagem que mostrou uma recidiva da lesão e iniciou o tratamento. O jogador tem a previsão ainda de pelo menos mais uma semana no departamento médico e na próxima semana deverá estar iniciando a transição”, explicou o médico do clube.

“Temos a certeza que Giovanni ainda joga esse ano. Giovanni teve um trauma no tórax, precisou passar por um procedimento cirúrgico e de início a gente já sabia que esse período de reabilitação dele seria entre 6 a 8 semanas. O jogador está entrando na 6ª semana já realizando um trabalho físico de forte intensidade, fez um exame de tomografia de controle hoje e provavelmente, na segunda-feira, a gente deve liberar o atleta já para atividade com o grupo”, completou o profissional de saúde.

Destaque na vitória sobre o Ituano, o volante Matheus Trindade ganhou espaço no time titular de Léo Condé, mas acabou sentindo no fim do primeiro tempo, foi substituído e tem suspeita de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Dr. Filipe Daneu aguarda o resultado do exame de imagem, realizado na tarde desta segunda-feira, 25.

“Matheus Trindade sentiu um desconforto posterior próximo ao final do primeiro tempo, na partida contra o Ituano. Iniciou o tratamento de imediato com medicação e fisioterapia. Hoje foi reavaliado, apresentou uma melhora significativa, mas ainda com dor. Foi encaminhado para a realização de exame de imagem nesta tarde”, avaliou o Dr. Filipe Daneu.

Por fim, o lateral-direito Railan sentiu uma dor no adutor e será reavaliado nesta terça-feira, 26.

“Railan sentiu uma dor no adutor durante uma disputa de bola. Hoje se apresentou com uma melhora importante, quase sem dor. A gente deve reavaliar o jogador amanhã de manhã para definir a progressão”, concluiu o ortopedista e traumatologista.

Nesta sexta-feira, 29, o Vitória recebe o Tombense no Barradão. A partida da 30ª rodada da Série B está marcada para as 21h30 e um simples empate garante o Rubro-Negro na liderança ao fim da rodada.