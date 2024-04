Mota diz que "ficou claro" que Vitória eliminaria o Bahia no Nordestão | A TARDE

Com duas taças levantadas em cinco meses, o Vitória vive um dos seus melhores momentos dos últimos anos. Após empatar com o Bahia no último domingo, 7, o Leão da Barra conquistou o Campeonato Baiano. Em entrevista ao Grupo A TARDE, o presidente Fábio Mota aproveitou para alfinetar o maior rival.

Apesar do bom início de ano, o Vitória foi surpreendido com uma eliminação precoce na Copa do Nordeste. Para Mota, isso aconteceu porque o Bahia "botou o sub-20 para nos tirar". Ele se refere a última rodada da fase de grupos, quando o Rubro-Negro dependia de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final, inclusive um triunfo do rival.

Leia Mais:

>> Fábio Mota enaltece momento do Vitória e sonha com Libertadores

>> Fábio Mota confirma chegada de novos reforços para o Vitória

O Bahia, no entanto, já estava classificado e optou por utilizar apenas jogadores da base em seu último jogo da primeira fase, sofrendo uma goleada por 4 a 0 e influenciando diretamente na tabela do Grupo A, em que o Vitória ficou na 5ª colocação e acabou eliminado.



"Eu tô mordido porque o Bahia botou aquele sub-20 pra tomar 4 a 0 do Botafogo-PB e nos tirar da Copa do Nordeste. Hoje eu dou até razão a eles. Ficou claro que seria eliminado se enfrentasse o Vitória. Então, ele fez a parte dele lá", provocou o presidente.

Com o fim das competições do primeiro semestre, o Vitória agora volta a campo pela estreia no Campeonato Brasileiro. Às 18h30 do próximo domingo, 14, o Leão recebe o Palmeiras no Barradão.