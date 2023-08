Mota revela detalhes sobre busca do Vitória por laterais; confira

O presidente do Vitória, Fábio Mota, falou nesta segunda-feira, 1º, sobre a busca por atletas na janela de transferência, prevista para fechar nesta terça. O mandatário rubro-negro confirmou o acerto com um lateral-esquerdo e revelou que segue em busca de um lateral-direito.

Mais cedo, o Portal A TARDE confirmou que o Leão da Barra havia acertado com Edson Lucas, lateral-esquerdo do Retro-PE, que disputa o Brasileirão Série D e está na luta pelo acesso à Terceira Divisão. A informação foi confirmada por Fábio Mota em entrevista à Rádio Sociedade.

"Confirmamos o lateral-esquerdo (Edson Lucas), mas precisa chegar a tempo no BID. A negociação demorou, porque o Retrô-PE não queria liberar. Ele vem por empréstimo até o fim da Série B e com o passe fixado", explicou o presidente do Vitória, que ainda contou que o acerto com o jogador foi uma recomendação do atacante Osvaldo.

O atacante do Vitória atuou com o novo contratado na temporada 2022, quando ambos atuavam pelo CSA. Pelo clube alagoano, Edson Lucas disputou 11 partidas e, neste ano, com a camisa do Retrô-PE, foram 18 jogos.

Fábio Mota ainda revelou que o Vitória chegou a buscar outras opções mais conhecidas do futebol brasileiro, como Victor Luis (do Coritiba) e Cuiabano (do Grêmio). No entanto, os clubes paranense e gaúcho condicionaram o acerto a uma troca pelo zagueiro Wagner Leonardo.

Leão segue no mercado

Ainda durante a conversa, o presidente do Vitória falou sobre a procura por um lateral-direito. No entanto, com o tempo de janela curto, Mota falou que uma alternativa pode estar em jogadores que não possuem contrato em vigor com nenhum clube e atualmente estão livres no mercado.

"Não temos lateral-direito ainda, tentamos o Paulo Henrique, mas não chegamos a um acordo salarial. Continuamos atrás e seguimos monitorando. Amanhã fecha a janela para atletas com contrato em vigor. Atletas livres no mercado podem ser inscritos até setembro", explicou Fábio Mota.

Nesta janela de transferência, até o momento, o Vitória trouxe cinco reforços para o restante de disputa da Série B - o lateral-esquerdo Edson Lucas,os volantes Dudu e Jhonny Lucas, o atacante Matheus Gonçalves, o centroavante Iury Castilho.