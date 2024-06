"Não é mau resultado", dispara Jean Mota após empate com Cuiabá | A TARDE

O empate sem gols do Vitória com o Cuiabá, fora de casa, em jogo atrasado da 2ª rodada do Brasileirão manteve o time na vice-lanterna. Na noite desta quarta-feira, 5, o Rubro-Negro não conseguiu balançar a rede do adversário, por outro lado, conseguiu sair de campo sem sofrer gols.

Em entrevista após a partida, o meia Jean Mota aprovou o desempenho defensivo do Vitória e garantiu que o elenco queria um resultado positivo. Para ele, um ponto contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, não é um resultado ruim.

Jean Mota entrou no lugar de Caio Vinícius | Foto: Reprodução | Premiere

“A gente queria muito essa vitória, seria importante. A gente trabalhou muito para não sofrer gols, era algo que a gente vinha sofrendo muito. A gente fez uma partida excelente defensivamente, é trabalhar na parte ofensiva para fazer os gols. Fizemos um grande jogo e suportamos defensivamente. A gente sabe o quanto é difícil jogar fora de casa, sair com um ponto não é mau resultado. Lá na frente esse ponto vai fazer diferença”, disse Jean Mota ao Premiere.

Na próxima semana o Vitória volta a jogar fora de casa, desta vez pela 8ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, 11, o Rubro-Negro visita o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h.

