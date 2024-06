Vitória não sai do zero com o Cuiabá e segue sem vencer no Brasileirão | A TARDE

O Vitória foi até a Arena Pantanal na noite desta quarta-feira, 5, encarar o Cuiabá, em jogo atrasado da 2ª rodada do Brasileirão. A partida mostrou porque as duas equipes ocupam as últimas colocações na tabela do campeonato. As poucas oportunidades durante os 90 minutos não foram convertidas em gol e o duelo terminou empatado em 0 a 0.

O resultado foi péssimo para os dois lados. O Vitória chegou a 2 pontos em 21 disputados e segue na vice-lanterna da competição. O Cuiabá somou o primeiro ponto no Brasileirão, mas segue sem marcar um gol sequer em seis jogos.

Na próxima semana o Vitória volta a jogar fora de casa, desta vez pela 8ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, 11, o Rubro-Negro visita o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h.

O jogo

Duas das equipes mais fracas do Brasileirão entraram em campo com um único objetivo: vencer. Apesar de ainda estar no início da competição, a situação de Cuiabá e Vitória já parece desesperadora. Os 90 minutos desta partida resumiram bem a situação de ambos os times. Pouco futebol e nenhuma bola na rede.

Osvaldo tenta finalização contra o Cuiabá | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No primeiro tempo, uma chance clara para cada lado. Primeiro, Matheusinho acionou Alerrandro, que cruzou rasteiro para o meio da área e Caio Vinícius, sozinho, de frente para o gol, finalizou para fora. Na sequência, o Leão quase sofre o gol. Wagner Leonardo errou um passe no campo de defesa e cedeu a bola para o adversário. Isidro Pitta recebeu bom passe, conseguiu tirar a marcação de Camutanga e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão.

Na segunda etapa, Thiago Carpini tentou melhorar a equipe com as substituições, mas elas não surtiram tanto efeito. Entraram Léo Naldi, Jean Mota, Eryc Castillo, Janderson e Luiz Adriano, mas nenhum deles conseguiu levar perigo ao gol defendido pelo goleiro Walter. No fim, jogadores do Vitória pareciam mais satisfeitos com um ponto conquistado fora de casa.

