"Não faltou atitude", diz Condé sobre empate contra o Jacobina | A TARDE

O Esporte Clube Vitória vive seu maior momento de turbulência na atual temporada. Já são três jogos sem vencer, sendo uma derrota e dois empates, todos eles disputados longe do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. A equipe comandada por Léo Condé tem demonstrado muitas dificuldades de jogar como visitante neste início de ano, e após o empate por 0 a 0 desta quarta-feira, 7, contra o Jacobina, o Leão também chegou a marca de três partidas sem conseguir balançar as redes adversárias.

Diante deste momento, o treinador Léo Condé concedeu entrevista coletiva após o apito final do juiz. Durante a coletiva, o técnico frisou que o rubro-negro criou chances para sair vencedor da partida: "Criamos situações de gol, inclusive um pênalti, e não conseguimos converter. O goleiro adversário também foi muito bem, mas em alguns lances nós nos precipitamos um pouco na tomada de decisão, mas não faltou atitude da equipe".

Condé aproveitou para destacar que espera que a performance da equipe melhore com a volta ao Barradão: "Vamos passar a ter mais jogos em casa, então a nossa expectativa é de que a gente consiga desenvolver aquele futebol que o torcedor está acostumado".

O próximo compromisso do Leão da Barra será neste sábado, 10, às 19 h, contra o ABC-RN, em partida válida pela Copa do Nordeste, e o jogo será realizado no Barradão, onde o Vitória conquistou duas de suas três vitórias na temporada até aqui.