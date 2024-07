"Não fomos efetivos", avalia Carpini após derrota fora de casa

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferrreira | EC Vitória

O Vitória foi superado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite deste domingo, 23, e vai terminar a 11ª rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Rubro-Negro até saiu na frente no primeiro tempo, com Jean Mota, mas sofreu a virada na etapa final com gols de Eric Ramires e Helinho.

Em entrevista após a partida, o técnico Thiago Carpini avaliou o desempenho da equipe e pontuou qual foi o fator decisivo para a derrota do Vitória.

“A gente sabe da dificuldade de enfrentar o Bragantino aqui, com repertório grande e capacidades individuais. Aproveitamento alto aqui. A ideia era neutralizar um pouco. Conseguimos. Sabíamos que a gente teria uma ou duas situações e que precisaria ser efetivo. Ainda funcionou, tivemos oportunidades. Encontrar uma formação do último jogo para hoje, sem nenhum zagueiro destro, improvisando o Andrade. Dentro do que tínhamos foi um jogo consistente defensivamente”, disse o treinador.

“Soubemos sofrer na maior parte do tempo. O que determinou o resultado e a atmosfera para que o Bragantino virasse a partida foi o gol no final do primeiro tempo, no último lance. Se fosse 1 a 0 seria uma outra situação, com mais possibilidades de contra-ataque no segundo tempo. E tivemos algumas oportunidades, mas fomos pouco efetivos. Então, jogo de detalhes, grande, de Série A. Não fomos efetivos nas oportunidades. E os gols do Bragantino foram mais falhas nossas que mérito do adversário”, complementou.

Agora o Vitória tem outro desafio fora de casa, dessa vez no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 27, às 19h, o Leão encara o Fluminense no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.