Osvaldo avalia atuação e quer "retomar caminho das vitórias"

Osvaldo em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota do Vitória para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite deste domingo, 23, interrompeu a sequência positiva da equipe no Brasileirão. O Rubro-Negro até saiu na frente com Jean Mota, mas sofreu a virada com gols de Eric Ramires e Helinho.

A equipe comandada por Thiago Carpini terminou a 11ª rodada na zona de rebaixamento, mas o atacante Osvaldo, que entrou no decorrer da segunda etapa, elogiou a atuação da equipe e já pensa no Fluminense, próximo adversário.

>>Construção de um ídolo



“Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, competindo, como é a nossa identidade. Não pode tomar gol no fim do primeiro tempo. Sequência interrompida, é trabalhar porque temos jogo difícil contra o Fluminense e precisamos retomar o caminho das vitórias”, disse o atacante.

Agora o Vitória tem outro desafio fora de casa, dessa vez no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 27, às 19h, o Leão encara o Fluminense no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.