Vitória perde para o RB Bragantino fora de casa e volta para zona

Willean Lpe, do Vitória, disputa bola com Juninho Capixaba

Atuando longe de Salvador após duas rodadas, o Vitória jogou em Bragança Paulista, interior de São Paulo, na noite deste domingo, 23. O Rubro-Negro saiu na frente do Red Bull Bragantino com Jean Mota, mas sofreu a virada com gols de Eric Ramires e Helinho. O duelo, realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, foi válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

O resultado manteve o Vitória com nove pontos e recolocou a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora o Rubro-Negro tem outro desafio fora de casa, dessa vez no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 27, às 19h, o Leão encara o Fluminense no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Diante do apoio de sua torcida, o Red Bull dominou a posse de bola nos primeiros 45 minutos, mas quem tirou o zero do placar foi o Vitória, aos 16. Após troca de passes de Willian Oliveira e Luiz Adriano, a bola chegou para Jean Mota, que finalizou de pé direito e colocou o Leão na frente. Eryc Castillo ainda marcou o segundo, aos 38, mas estava em posição irregular e o gol foi anulado pela arbitragem.

Três minutos depois, o Vitória quase ampliou com Willean Leppo, de cabeça, mas o goleiro Cleiton voou para fazer uma defesaça e evitar o segundo gol do Leão. Antes do intervalo, aos 47, os donos da casa chegaram ao empate com Eric Ramires, após rebote de Lucas Arcanjo em finalização de Eduardo Sasha.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino aumentou a intensidade e pressionou o Vitória desde os minutos iniciais. A pressão deu resultado aos 20 minutos, quando Lucas Evangelista arrancou com a bola dominada e deu assistência para Helinho, que finalizou rasteiro de pé direito e venceu Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.

Antes do apito final, o Rubro-Negro teve uma evolução no desempenho, mas não conseguiu ameaçar o goleiro Cleiton. Eryc Castillo até teve a chance de finalizar na grande área, aos 45, mas furou feio e o Leão saiu derrotado.