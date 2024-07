Novo reforço? Centroavante treina na Toca e torcida especula; confira

Jogador não pertence ao elenco do Rubro-Negro, entretanto, também não se trata de um novo contratado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com a aproximação da janela de transferência, prevista para abrir no próximo dia 10 de julho, a apreensão por novos reforços toma conta dos rubro-negros. Por conta disso, um jogador foi flagrado treinando no CT Manoel Pontes Tanajura e alguns torcedores já especularam se tratar de algum novo contratado.

Na imagem divulgada nas redes sociais, o atleta em questão aparece correndo nos campos da Toca do Leão, mas sem o tradicional uniforme de treino da equipe. De fato, o jogador não pertence ao atual elenco do Rubro-Negro, entretanto, também não se trata de um novo contratado para o segundo semestre.

Essa foto está sendo compartilhada com a legenda "novo reforço". Busquei saber, e ele está apenas tratando no Barradão a lesão do ligamento do joelho.



O jogador em questão é o centroavante Zeca Carvalho. Ele jogou na base do leão em 2017, e pertence ao Shandong Taishan (China). pic.twitter.com/jbqXuNhq10 — Ecv Gols (@Ecv_Gols) June 27, 2024

O atleta é o centroavante Zeca Carvalho, de 27 anos, formado nas divisões de base de Bahia e Vitória. Atualmente, o jogador defende o Shandong Taishan, da China, e veio até Salvador apenas para tratar uma lesão de ligamento no joelho.

Zeca defendeu o Vitória em 2017, quando atuou na equipe sub-20, mas foi negociado logo depois para o Boavista, de Portugal. Ele ainda retornou ao Brasil, onde atuou por Goiás, Mirassol, Criciúma, Londrina e Oeste. Antes do futebol chinês, o centroavante jogou na Coréia do Sul, pelo Daegu e Pohang Steelers.



Na última quarta-feira, o presidente do Vitória, Fábio Mota, falou em quatro a cinco reforços para a janela de julho. Um deles, inclusive, já se encontra na Toca do Leão: o volante Ricardo Ryller. Outro bastante cotado para desembarcar em Salvador é o centroavante Rodrigo Rodrigues, que trabalhou com Thiago Carpini no Juventude.