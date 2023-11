Osvaldo decide, Vitória bate o Sampaio Corrêa e encaminha o acesso | A TARDE

O Vitória foi até São Luís, no estádio Castelão, encarar o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira, 20, e levou a melhor sobre a equipe maranhense ao vencer por 1 a 0. O único gol da partida da 33ª rodada da Série B foi marcado pelo atacante Osvaldo, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória manteve a diferença de cinco pontos para o Atlético-GO, vice-líder, e pode terminar a rodada com até nove pontos de vantagem para o quinto colocado. O Rubro-Negro segue cada vez mais perto de retornar à elite do futebol brasileiro.



Agora o Vitória volta a Salvador para receber o Juventude em partida da 34ª rodada do Brasileirão Série B. A bola rola a partir das 19h de domingo, 29, no Barradão.

O jogo

Fora de casa, o Vitória teve um pouco de dificuldade de adaptação com o gramado do Castelão, que foi molhado pelo sistema de irrigação antes da partida e ficou com algumas poças. Nesse cenário, o Sampaio Corrêa teve um início levemente melhor e foi o primeiro a assustar. Logo aos 3, Robinho recebeu passe de Riquelmo e finalizou, mas a bola passou ao lado do gol defendido por Lucas Arcanjo.

A resposta do Vitória veio cinco minutos depois, quando Iury Castilho colocou Osvaldo para correr e, quase sem ângulo, o camisa 11 do Leão finalizou para Luiz Daniel espalmar para a linha de fundo. Na sequência, Matheusinho cobrou escanteio, a bola desviou na zaga e tocou no travessão.

Aos 19, Vitinho aproveitou sobra de bola na grande área, fez boa jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e bateu cruzado, mas Lucas Arcanjo fez grande defesa e, na sobra, a zaga do Vitória afastou o perigo. Aos 26, foi a vez de Edson Lucas arriscar de fora da área. O lateral rubro-negro carregou a bola pelo meio e soltou a bomba de pé direito, mas a bola foi pela linha de fundo com certo perigo ao goleiro Luiz Daniel.

O jogo estava aberto e o Vitória aproveitou o espaço na zaga do Sampaio Corrêa para abrir o placar. Em contra-ataque rápido, com apenas três toques na bola, Dudu deixou Osvaldo na cara do gol e o experiente atacante deu um toque sutil por cima do goleiro Luiz Daniel para colocar o Leão em vantagem. Antes do intervalo Léo Gamalho ainda teve a chance de ampliar tentando também de cobertura, mas dessa vez Luiz Daniel levou a melhor e evitou o segundo gol rubro-negro.

Em mais uma boa partida pelo Vitória, Edson Lucas arrisca finalização de fora de área | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

Após o intervalo, o técnico do Sampaio Corrêa promoveu a entrada de Pimentinha na vaga de Riquelmo para tentar buscar o empate no placar, mas quem ameaçou primeiro foi o Vitória, com Matheusinho. O camisa 10 fez jogada na linha de fundo e tentou o cruzamento, mas a bola foi na direção do gol e passou com perigo por cima da trave.

Aos 26, o Rubro-Negro teve a melhor chance do jogo. Dudu invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Léo Gamalho que, de frente para o gol, pegou errado na bola e isolou. Três minutos depois foi a vez dos donos da casa levarem perigo com Pará, que arriscou finalização da entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave defendida por Lucas Arcanjo.

O Vitória controlava a partida, mas Pimentinha era sempre perigoso quando partia com a bola dominada. Aos 43, em uma de suas jogadas individuais pelo lado direito, ele foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, mas Henrique chegou atrasado e não conseguiu tocar para o gol. Mas com o apito do árbitro veio a confirmação de mais três pontos para o Rubro-Negro e a sensação de que o acesso à Série A do Brasileirão é só uma questão de tempo.