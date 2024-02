Osvaldo decide, Vitória vence o Bahia de Feira e segue 100% | A TARDE

O primeiro jogo do Vitória no Barradão em 2024 fez o torcedor lembrar do ano passado. Na última partida em casa de 2023, o Rubro-Negro venceu o Sport por 2 a 0. Já na estreia no estádio nesta temporada foi com vitória sobre o Bahia de Feira por 1 a 0, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, na tarde deste sábado, 20.

Osvaldo marcou para o Leão e garantiu mais três pontos na tabela. O Vitória agora soma seis pontos em dois jogos e aparece no topo da classificação, pelo menos momentaneamente. Por outro lado, o Bahia de Feira conheceu seu primeiro tropeço no Baianão, mas ainda segue na parte de cima da tabela.

Na terceira rodada, Vitória e Bahia de Feira vão até Ilhéus enfrentar Barcelona e Itabuna, respectivamente. O jogo do Tremendão está marcado para as 20h15 de terça-feira, 23. No dia seguinte, às 21h30, o Rubro-Negro entra em campo. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Mário Pessoa.

Primeiro tempo

Diante de bom público e muita festa da torcida, o Vitória começou intenso e não demorou a balançar a rede. Aos 7, Matheusinho fez bom passe para Caio Dantas, dentro da área, que tentou a finalização de pé esquerdo, mas a bola explodiu na marcação. Na sobra, o centroavante conseguiu dar um toque suave para o meio da área e Osvaldo chegou finalizando para marcar o primeiro gol do Barradão em 2024.

O Bahia de Feira respondeu aos 14, na bola parada. Alex Cazumbá cobrou falta da intermediária, mas Lucas Arcanjo estava bem posicionado e fez a defesa com tranquilidade. O Vitória então passou a controlar o jogo e chegava na área do adversário com mais perigo.

Aos 25, após bom cruzamento de PK, Iury Castilho subiu para cabecear, mas não pegou em cheio na bola e facilitou a defesa do goleiro Alan. A chance mais clara do Bahia de Feira foi novamente de bola parada, dessa vez com Ronan. O ex-Vitória bateu falta colocada, no canto de Lucas Arcanjo, mas a bola passou à esquerda do gol rubro-negro.

Antes do intervalo, Osvaldo fez bonita jogada individual pelo lado direito de ataque, limpou a marcação, levou para o meio e soltou a bomba de pé esquerdo, mas sem direção. O Vitória então seguiu para o vestiário com a vantagem mínima no placar.

Jogadores do Vitória comemoram gol de Osvaldo, no primeiro tempo | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Após o intervalo, o Vitória diminuiu o ritmo e o Bahia de Feira cresceu de produção. O Tremendão passou a ocupar mais o campo de ataque, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Lucas Arcanjo. O Rubro-Negro, que até então estava administrando o resultado, decidiu ir para cima e quase abre o placar em duas oportunidades.

Primeiro, aos 22, após belíssima jogada trabalhada desde o campo de defesa, quando Matheusinho encontrou Caio Dantas livre, mas o centroavante do Leão finalizou à esquerda do gol defendido por Alan. Três minutos depois, Iury Castilho fez bonito lançamento para Rodrigo Andrade, que dominou e finalizou, mas Alan fez a defesa em dois tempos e evitou o segundo gol dos donos da casa.

No fim do jogo, o Bahia de Feira tentou pressionar, enquanto o Vitória ameaçava nos contra-ataques, mas nenhuma das duas equipes concluíram as jogadas com eficiência e o placar terminou igual ao do primeiro tempo.