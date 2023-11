Osvaldo enaltece luta do Vitória e valoriza empate com o Vila Nova | A TARDE

Mesmo ficando atrás do placar por boa parte do jogo, o Vitória não desistiu e empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, no último domingo, 5, no Barradão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou os mais de 29 mil torcedores no Barradão que estavam na expectativa da confirmação matemática do acesso a Série A.

Após o jogo, o atacante Osvaldo reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário e parabenizou o grupo pela dedicação em busca do ponto somado. Ele já mira as atenções para o importante compromisso do próximo domingo, 12, às 18h, fora de casa, contra o Novorizontino.

"Acho que a proposta do jogo deles era essa, vir por uma bola. Por uma infelicidade, falta de posicionamento já que ficamos distantes, eles fizeram o gol muito cedo. A luta foi grande. Quero parabenizar a equipe. Correr atrás é difícil. O Vila é uma equipe que tomou poucos gols no campeonato. A gente conseguiu fazer o gol do empate que nos dá uma esperança que no próximo jogo, quem sabe vencendo a gente consiga o título e consequentemente o acesso", comentou o camisa 11 em entrevista a Rádio Sociedade.

Com o resultado, o Vitória segue na liderança isolada da segundona, com 66 pontos ganhos. A equipe ampliou a vantagem de seis pontos para Juventude e Atlético-GO, segundo e terceiro colocados, respectivamente.