Outro time da Série B mira atacante do Vitória; saiba qual | A TARDE

O atacante Zé Hugo segue cobiçado por clubes da Série B. Após ser analisado pelo Guarani, dessa vez a diretoria do Goiás demonstrou interesse no jogador do Vitória. As informações são do Jornalista Lucas Rossafa.



De acordo com a publicação nas redes sociais, o técnico Márcio Zanardi deu o "ok" para contar com os serviços do jogador. A tendência é que os gestores do Esmeraldino apresentariam uma proposta oficial ao estafe do jogador na abertura da janela de transferências no mês de julho.

Paraibano de João Pessoa, José Hugo Sousa dos Santos tem 24 anos e se profissionalizou no Farroupilha-RS. Ele acumula passagens por Botafogo-PB, São Gabriel, Nova Mutum, Azuriz, Coritiba e Santo André.

Ele desembarcou na Toca do Leão no segundo semestre de 2023. Na campanha do título da Série B, disputou 21 jogos pelo Leão da Barra e marcou dois gols. No total, são 55 jogos com a camisa rubro-negra, com seis gols e uma assistência. Ele está cedido ao Vitória pelo Azuriz-PR.

