Palco de Altos e Vitória é alvo de críticas de atletas; saiba motivo | A TARDE

O próximo adversário do Esporte Clube Vitória é o Altos, do Piauí, neste domingo, 4, às 16 h, em partida válida pela rodada de abertura da Copa do Nordeste de 2024, mas talvez o grande inimigo do Leão da Barra nesta partida seja outro: o gramado do 'Lindolfinho'. Ainda durante a fase preliminar da competição, o estado que se encontrava o campo do Estádio Lindolfo Monteiro, casa da equipe piauiense, sofreu críticas por parte dos jogadores e da comissão técnica do Asa, de Alagoas.

Em uma entrevista concedida ao canal oficial do clube, antes mesmo da partida entre Altos e Asa, o meio-campista Anderson Feijão abordou as condições atuais do gramado. O jogador expressou que o campo se encontra em um estado que classificou como “condição zero”, considerando-o inadequado para um desempenho de qualidade no futebol.

“Vi que a condição é zero. Um jogador como eu, o Iago, jogadores leves, vão ter muitas dificuldades […]”, afirmou o meio-campista.

O zagueiro Leandro Amorim, do Altos, endossou as reclamações, afirmando que o estado do gramado acrescenta um nível de dificuldade ao jogo. Segundo o defensor, naquelas condições, a bola não percorre o campo de maneira fluida, mas sim quica: “A crítica é com razão. Difícil o gramado do estádio. […] A bola não rola direito, ela quica”.

Ainda na época do confronto entre Altos e Asa, o treinador do clube do Piauí, Flávio Araújo, admitiu as precárias condições do campo, mas ressaltou que as dificuldades afetam ambas as equipes. Ele enfatizou que o Altos não se beneficia da baixa qualidade do gramado: “Não joga só o ASA, joga o Altos […]. Quero dizer que é ruim para os dois. Não é só o de casa, ou os de fora que são prejudicados. É ruim para os dois”.

Contra o Altos, a equipe de Léo Condé busca reencontrar o caminho das vitórias após o resultado negativo contra o Jequié, na última quarta-feira, 31.