Palmeiras x Vitória: Leão monta esquema por 'final feliz'; confira

O segundo turno do Campeonato Brasileiro começa hoje para o Vitória. O time baiano não está onde gostaria na tabela, já que é um dos clubes que formam a zona do rebaixamento (18° lugar) e à sua frente equipes estão inclusive com jogos a menos.

Para dificultar mais ainda a situação, o adversário da vez é um dos cotados ao título: o Palmeiras, que contará com o apoio da torcida alviverde no Allianz Parque, no confronto das 19h deste sábado.

O fio da esperança rubro-negra está nas atuações que o Colossal teve em partidas recentes contra grandes times da Série A, como foi contra o Flamengo na última rodada. O duelo foi equilibrado em alguns momentos, o Vitória conseguiu impor seu futebol, trocar bons passes, mas o final não foi nada agradável na Toca: mais uma derrota no Brasileiro, a quarta consecutiva.

Isso já ocorreu mais de uma vez na competição. Contra o próprio Palmeiras, na primeira rodada, o Rubro-Negro defendia uma invencibilidade de incríveis 23 jogos dentro do Barradão. Embora o Verdão fosse favorito, no embate definitivamente nenhum dos dois times foi superior e o empate poderia até ser um resultado mais justo, mas foram os paulistas a sorrir por último: 1 a 0. Uma imagem que ficou marcada foi a do apoio vindo das arquibancadas. Aplausos e cantos de incentivo ao Vitória foram notados depois do apito final.

Com apenas 15 pontos conquistados em 19 rodadas, para o Vitória uma boa atuação não basta para a equipe se manter na elite do futebol brasileiro por mais uma temporada. Melhor do que um desempenho digno de elogios é conseguir pontuar, e a primeira rodada do returno pode ser um recomeço dentro da competição. É hora de jogar como nunca e vencer como nunca também.

O Palmeiras está novamente com o favoritismo no confronto, mas no futebol a máxima que impera é a do ‘11 contra 11’. As chances são iguais para ambos os lados.

O adversário é difícil, sem dúvidas, mas não invencível, e o próprio ex-lanterna Fluminense provou isso na última rodada do Brasileiro. Pelo placar magro de 1 a 0, os cariocas levaram a melhor contra o Verdão e mostraram que, mesmo em má fase, é possível derrubar gigantes.

Se o Leão pretende nesta noite repetir o feito do Tricolor das Laranjeiras, é preciso se mostrar uma equipe mais “cascuda”, como ressaltou o treinador Thiago Carpini na última entrevista coletiva pós-jogo que concedeu. Para o técnico, é preciso que seus comandados estejam atentos por 90 minutos: “A gente não sofre os gols por criatividade ou capacidade do adversário. Mas por tomada de decisão errada e falta de iniciativa nossa”.

Ir às redes é mais do que necessário hoje, mas é preciso ser destacado que o clube baiano tem a pior defesa do campeonato (32 gols sofridos), então, ser mais sólido defensivamente também é algo buscado por Carpini.

“Nesse momento a gente tem que ser mais precavido, mais cascudo. Isso passa por nossas lideranças. Eu vi o vestiário agora, e o nível de cobrança me deixa feliz. A gente vê liderança sendo aflorada. Mas tem que ser rápido”, disse.

Caso vença o duelo, o Colossal chega aos 18 pontos e, a depender da combinação de resultados, deixa a temida zona da degola nesta rodada.

Reforço na área

Segundo informações do canal Canto Rubro-Negro, o Vitória vai fortalecer seu poderio ofensivo com a contratação do atacante Léo Jabá, de 25 anos. O jogador chega ao Leão após experiência no futebol europeu, já que atuava pelo Estrela da Amadora, de Portugal.

O atleta era um velho interesse da diretoria do clube baiano, que tentou contratá-lo na temporada passada, mas a negociação não foi para a frente porque Jabá estava lesionado na época. Em 2024, no Brasil, o atleta se recuperou no São Bernardo e as atenções do Leão se reacenderam.

A expectativa é que o atacante revelado na base do Corinthians chegue a Salvador na próxima terça-feira.