Paulo Carneiro admite que fraudou exame antidoping; veja vídeo

Durante participação no podcast "Zona Mista", no YouTube, Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, admitiu que realizou uma fraude em um exame antidoping do ex-jogador Matuzalém. O objetivo era que o meio-campista não fosse pego por uso de maconha.

O ex-dirigente revelou uma situação envolvendo Matuzalém, Preto Casagrande e Alan Delon. Carneiro chamou os três ex-jogadores de "cachaceiros" e afirmou que modificou um exame de urina para que o atleta não fosse surpreendido no doping, já que utilizava maconha na época.

Após a confissão do ex-cartola, o vídeo foi retirado da página imediatamente.