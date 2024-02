"Pênalti claro", afirma Zé Hugo após derrota do Vitória para o Jequié | A TARDE

O Vitória perdeu para o Jequié na noite desta quarta-feira, 31, no Estádio Waldomiro Borges, por 1 a 0 e viu o rival Bahia assumir a liderança do estadual. O volante Azevedo marcou o único gol da partida da 5ª rodada do Campeonato Baiano, que deixou os rubro-negros na bronca com a arbitragem.

Em entrevista após a partida, o atacante Zé Hugo reclamou do lance em que foi derrubado dentro da área, mas preferiu não colocar a culpa do resultado na arbitragem.

“Com todo respeito, a gente não gosta de falar de árbitro e colocar a culpa na arbitragem, mas eu não sei como o árbitro estava perto do lance e deu o gol, e a bandeira lá longe, com um monte de gente na frente dela, impediu o gol. Um pênalti claro também, na minha pessoa, que o cara não dá”, disparou.

“Mas não vamos colocar a culpa no árbitro. No primeiro tempo a gente não conseguiu efetuar o que o professor pediu. No segundo tempo só deu a gente, conseguimos colocar um ritmo bom, mas infelizmente não foi possível empatar o jogo”, concluiu Zé Hugo.

O Vitória agora retorna para Salvador e faz apenas um treino, na sexta-feira, 2, antes de viajar para Teresina, onde enfrenta o Altos-PI, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 4, no Estádio Lindolfo Monteiro.